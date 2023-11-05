نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لموقفها النبيل.. هكذا دعم أحمد عبد العظيم كاملة أبو ذكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان أحمد عبدالعظيم الفنانة كاملة أبو ذكري بسبب موقفها لدعم فلسطين وردها على بيومي فؤاد بسبب هجومه على الفنان محمد سلام لإعتذاره عن حضور مسرحية في موسم الرياض، بسبب الحرب على فلسطين ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ”.

وعلق الفنان أحمد عبدالعظيم قائلا: "الست كاملة أبو ذكري" مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

كاملة أبو ذكري وردها على بيومي فؤاد

علقت المخرجة كاملة أبو زكري على الفيديو المنتشر للفنان بيومي فؤاد، على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، وهو يبرر عرضه لمسرحيته" زواج اصطناعي " في السعودية.



ردت كاملة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على الفيديو المنتشر لبيومي قائلة:" الأستاذ الفنان إلي كنت واحده من محبيه..لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل إتحضر وإتكتب وإتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد ألاف الدولارات ".

واستكملت كاملة حديثها قائلة:" لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميله لك في هذه المهنه، ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهه دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن، يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمه إنتم أخر ناس تتكلموا عنها ".



محمد سلام ودعمه لفلسطين

أثار محمد سلام الجدل بعد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام حيث قدم اعتذارًا علنيًا عن مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي". أكد في الفيديو أنه لن يستطيع المشاركة في عمل كوميدي استعراضي في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والوفيات التيتحدث يوميًا هناك. أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقرر عدم المشاركة في المسرحية بسبب الوضع الإنساني الصعب في فلسطين.

هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية

على جانب آخر هاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية وقال على مسرح الرياض “احنا مش بنيجي نضحك احنا بنيجي نقد لكم فن وليا الشرف اني واقف هنا

أحدث أعمال كاملة أبو ذكري

وعلى صعيد آخر تستعد المخرجة كاملة أبو ذكري لتصوير مسلسلها الجديد والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، على أن ينطلق تصويره الأشهر القادمة، ويقوم ببطولته الفنان أحمد أمين وهو من تأليف خالد دياب، ولم يكشف أي تفاصيل عن باقية أبطال العمل وإسم المسلسل حتى الآن.