نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جملة "إحنا مش بتوع فلوس" تضع بيومي فؤاد في مرمي الانتقادات بعد الهجوم على محمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - جملة "إحنا مش بتوع فلوس" تضع بيومي فؤاد في مرمي الانتقادات بعد الهجوم على محمد سلام

عاجل - جملة "إحنا مش بتوع فلوس" تضع بيومي فؤاد في مرمي الانتقادات بعد الهجوم على محمد سلام، وقع الفنان المصري الكوميديان بيومي فؤاد في وجه الانتقادات من جانب الجماهير.

أقرأ أيضًا.. الرد الأول من محمد سلام على حديث بيومي فؤاد عنه

حيث شهد الجمهور علاقته المتوترة مع الفنان محمد سلام، بعدما اعتذر الأخير عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي.

عاجل - جملة "إحنا مش بتوع فلوس" تضع بيومي فؤاد في مرمي الانتقادات بعد الهجوم على محمد سلام

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا الإطار ترصد كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن هجوم الجماهير على بيومي فؤاد بسبب محمد سلام.

عاجل - جملة "إحنا مش بتوع فلوس" تضع بيومي فؤاد في مرمي الانتقادات بعد الهجوم على محمد سلام

الجمهور يسخر ويهاجم الفنان بيومي فؤاد

ووجه الجمهور سخرية كبيرة وهجوم شديد على الفنان بيومي فؤاد، بعد هجومه الذي شنه على محمد سلام خلال الأيام القليلة الماضية من خلال عرض مسرحية زواج اصطناعي في المملكة العربية السعودية، بعدما اعتذر الأخير عن دوره في المسرحية.

وقال الفنان بيومي فؤاد في حديثه أثناء العرض "إحنا مش بتوع فلوس أقسم بالله"، مما أثار غضب الجماهير عليه بشكل كبير ومتواصل والسخرية من طريقته التي قال بها الجملة متأثرين في سخريتهم بطريقة غير لائقة.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام

وهاجم الفنان بيومي فؤاد الفنان الشاب محمد سلام بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي، من خلال إلقاء كلمة على خشبه المسرح بعد الانتهاء من تقديم المسرحية، حيث شهدت الكلمة بكاء فؤاد بسبب الهجوم الذي ناله من الجماهير والانتقادات، تأثرًا بالقتلى والشهداء الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.

وقال بيومي في حديثه "محمد أنور راجل أنقذ الموقف"، ووجه حديثه للفنان محمد سلام وقال: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك".

وتابع: "أنا جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف إننا بنقدم فننا، ومش جايين نضحك الناس، إحنا بنتعب وبنقدم فن مش عشان نيجي نضحك".

وأضاف: "لو الموضوع كدا يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد أنور المفروض ينتحروا، تحياتي لحضراتكم آسف".

وأكمل: "إحنا مش بتوع فلوس أقسم بالله، والله العظيم لو العرض اتعمل دون أجر لمدة 15 يوم، كان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدًا، أنا وزمايلي".

عاجل - جملة "إحنا مش بتوع فلوس" تضع بيومي فؤاد في مرمي الانتقادات بعد الهجوم على محمد سلام

محمد سلام يمتنع عن الرد على بيومي فؤاد

والتزم الفنان محمد سلام الصمت وعدم الرد على تصريحات بيومي فؤاد، بعد الهجوم الذي شنه الأخير على الشاب بعدما اعتذر عن تقديم المسرحية، تضامنًا مع الأحداث القائمة في فلسطين، والهجوم الشديد من جانب جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.