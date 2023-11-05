انت الان تتابع خبر نادين نسيب نجيم تروي معاناة انفصالها.. وهذا ما قالته عن خطيبها الحالي؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مرورها المرحلة العصيبة التي مرت بها وذلك عندما انفصلت عن زوجها الأول هادي الأسمر.

وقالت: "كنت شايفة الدنيا سودة واتعودت على إني أعمل كل حاجة لوحدي، لغاية ما عدت الفترة الصعبة وقولت مش لازم أكون قاسية على نفسي للدرجة، ولازم أركز على نفسي وصحتي النفسية والحب بيجي لوحده لما أتعرف على الشخص الصح".

وتابعت نادين نسيب نجيم: "لما فكرت بالطريقة دي اتعرفت على خطيبي بالصدفة وهو شخص محترم وبحكي له على كل حاجة عديت بيها، لغاية ما بقيت أحس أنه قوتي وصديقي المقرب".

وكانت نادين نسيب نجيم تزوجت من لاعب البوكر "هادي الأسمر" في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور.

أنجبت نادين من هادي الأسمر ولدين هما "هافن" عام 2013 و"جيوفاني" بعام 2014، لكنها أعلنت في سبتمبر 2019 انفصالهما عنه بشكل ودي.