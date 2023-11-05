القاهرة - محمد ابراهيم - "صراع الكلمات".. هجوم كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد يثير الجدل.. تتواصل المواجهات ضد الفنان بيومي فؤاد بسبب تصريحاته الأخيرة ضد زميله محمد سلام أثناء مشاركتهما في موسم الرياض.

وهذه المرة، جاءت الانتقادات من المخرجة كاملة أبو ذكري التي وجهت انتقادات حادة لبيومي فؤاد عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

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هجوم كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد

"صراع الكلمات".. هجوم كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد يثير الجدل

كتبت المخرجة كاملة أبو ذكري: "الأستاذ الفنان بيومي فؤاد، الذي كنتُ واحدة من محبيه... إذا كنت تعتقد أنه يمكنك إنجاز عمل فني وتنفيذه وعرضه والغناء والرقص والضحك، وبعد ذلك تأخذ آلاف الدولارات، إذا كان هذا ما تسميه الفن، فإنه لا يشرفني أن أكون زميلة لك في هذه المهنة."

"صراع الكلمات".. هجوم كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد يثير الجدل

واصلت كاملة أبو ذكري في تغريدتها: "عندما يتم تقديم هذه التفاهات، لا يمت للفن المصري بصلة، وعندما يتم تقديم هذه التفاهات بجوارمشاهدة عائلاتهم وأطفالهم ونسائهم ورجالهم يتعرضون للقتل، لا يمكنني إلا أن أقول أن الفن ليس لديه دور هنا، الإحساس والفن نعمة، وأنتم آخر من يمكنه التحدث عنها".

تصريحات بيومي فؤاد ضد محمد سلام

قال بيومي فؤاد في الفيديو: "أولًا، لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: "من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تغلط في فنك'".

ثم واصل بيومي فؤاد حديثه ولكن هذه المرة للجمهور: "نحن لا نأتي هنا لكي نجعلكم تضحكون، إنما نقدم لكم فنًا مصريًا، ونتوقع منكم احترامنا كفنانين ونحن نحترمكم جدًا، إنه شرف كبير لي أن أخرج وأتعاون مع شخص سعودي أو سيدة سعودية، وأن يعلموا أنني مصري، فأنا أفتخر بوطني، محمد أنور رجل عظيم وقام بإنقاذ الوضع وكان على قدر المسؤولية، وأنا فنان مصري وأفتخر بذلك، عندما زرت المملكة العربية السعودية، كان ذلك شرفًا كبيرًا لي، ونحن نعمل بجد ونقدم الفن، وإذا كانت الأمور كذلك، فهناك الكثير من الفنانين من زمن نجيب الريحاني الذين كانوا يجب عليهم أن يتمتعوا بالاحترام".