انت الان تتابع خبر بعد النجاح الساحق له.. برلمانية تتحدث عن مسلسل عيشها بفرحة وما فعله لمتحدي الإعاقة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حقق مسلسل عيشها بفرحة نجاحا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى على شاشة تليفزيون قناة أون وأون دراما، ونال إشادات واسعة من قبل جمهوره ومتابعيه.

وتحدثت عنه عضو مجلس النواب هند حازم وعن الدور الفعال الذي استطاع أبطال المسلسل أن يؤدوه خلال المشاهد والتي تضمنت عددا من الرسائل الإيجابية.

وقالت بأنها نظراً لضيق وقتها، غالباً ما لا تتمكن من متابعة التلفزيون أو المسلسلات، إلا أن بعض أصدقائها تحدثوا معها حول مسلسل "عيشها بفرحة". يتناول هذا المسلسل بشكل موضوعي قضايا متحدي الإعاقة.

وأشارت حازم خلال مداخلتها في برنامج "التاسعة" الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية، إلى أنها بدأت تلاحظ وتشاهد هذا المسلسل، وأبدت إعجابها بجودته وتناوله الهادف.

كما عبّرت عن فخرها لتقدم المجتمع في هذا الجانب، مشددة على أنها طالما دعت لتغيير ثقافي في المجتمع المصري، ورأت أن وسائل الإعلام والدراما هي الوسيلة الفعّالة لتحقيق ذلك.

وأوضحت أنه منذ عام 2016، قامت بمبادرة بعنوان "الكرسي أسلوب حياة"، حيث دعت المجتمع إلى تغيير وجهة نظرهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن الندوات والحلقات النقاشية التي نُظمت لم تكن لها نفس الأثر الذي خلقه المسلسل وتأثيره على القضايا التي يتناولها.