نشوى مصطفى عن البنزين وقطاع الكهرباء: فلنتحد ونصمد كأبناء هذا الوطن

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أحمد جودة - القاهرة - الفنانة نشوى مصطفى اندفعت بغضب أثناء بث حلقة برنامجها "بنت البلد "على قناة تن، الذي يعرض من الثلاثاء إلى الخميس، وتستضيف فيه العديد من نجوم الفن، والنماذج المشرفة.

نشوي مصطفى عن زيادة اسعار البنزين

وتحدثت نشوي مصطفى عن زيادة أسعار البنزين وقطاع الكهرباء، عبرت عن استيائها من ردود الفعل السلبية تجاه البعض نحو الكهرباء، قالت: "زاد البنزين بسبب لما العدو منع عنك تصدير الطاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كمصري، يجب أن نقول لهم بصوت واحد 'لا'،

نشوي مصطفى تناشد المصريين بالصمود ضد العدو

وإضافت نشوى:" إنه ا تفضل تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، إذا كان علي أن أتحمل قطع الكهرباء لـ 12 ساعة في اليوم لكي لا يهينوا ويكسروا مصريين مثلي، فسأفعل ذلك، نحن نقف فوق أي إضافات ولن ننكسر، الناس الذين يشكون في قطع الكهرباء لفترة طويلة، حتى لو كانوا لـ 24 ساعة، يجب عليهم أن يشعروا بالأمان في الوقت، حيث لا يوجد أعداء يتربصون بأمن عائلاتهم، لنحمي ونحافظ على بلادنا، فلنتحد ونصمد كأبناء هذا الوطن ونسأل الله حمايته وحفظه ".

نشوي مصطفى تتصدر التريند بسبب اغنية

وسبق، تصدرت الفنانة نشوى مصطفى التريند على موقع "يوتيوب"، وذلك من خلال الأغنية التي قدّمتها في حفل زفاف ابنتها "مريم" قبل سنوات إذ حققت أكثر من نصف مليون مُشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتقول كلمات الأغنية: "خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتي جاي يخطف مريومتي".

أحدث أعمال الفنانة نشوى مصطفى

ويذكر ان أحدث أعمال الفنانة نشوى مصطفى هو مسلسل خليجي يحمل اسم اللي نحبهم، من تأليف مرعي حليان، ومن إخراج باسم شعبو، بطولة من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي، حول سيدة مصرية تتزوج إماراتي والتي تحاول إقامة مشروعات إنتاجية ولكن يتم الاحتيال عليها ! احداث مثيرة ومشوقة في مسلسل اللي نحبهم جودة عالية ودون اعلانات عدة سيرفرات للمشاهدة على موقع شوف نت.