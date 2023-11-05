نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم على محمد سلام.. بيومي فؤاد تحت مرمى الانتقادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

على ما يبدو بعد موقف محمد سلام الأخير حول القضية الفلسطينية جعله بمثابة بطل قومي عند الجمهور المصري، الذي لم يقبل عليه أي هجوم ليتحول هو جيش الدفاع الخاصة به للتصدي لأي محاولات لتشويهه أو إنتقاد موقفه.

ليكون الفنان بيومي فؤاد في مرمي هذه الإنتقادات والتي جعلته يتصدر التريند في الساعات القليلة الماضية، وتعرضه للهجوم الشديد من قبل الجمهور المصري.

بيومي فؤاد

تصريحات بيومي فؤاد:

وذلك بعد انتقاده لموقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض قبل ساعات من افتتاحه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ بيومي فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته".وأثارت التصريحات المنسوبة، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول لبيومي فؤاد خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو موجها حديثه: أولا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

بيومي فؤاد

ثم واصل بيومي فؤاد حديثه ولكن هذه المرة للجمهور: “مش جايين نضحككم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني إلى محمد أنور كان يجب أن ينتحروا.

مسرحية " زواج اصطناعي "

ويذكر أن مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل."زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين