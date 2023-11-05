نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين.. نشوي مصطفى توجه رسالة للمصريين عن الكهرباء والبنزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش المجتمع الفلسطيني حاله من الحرب والمناوشات مع العدو الاسرائيلي، وفي ظل تلك الظروف تتعرض مصر لموجه من غلاء الاسعار وكان اخرها ارتفاع زيادة اسعار البنزين بسبب قرار منع تصدير الطاقة الخارجية عن مصر بهدف التضييق على البلاد، وقامت الفنانة المصريه نشوي مصطفى بتوجيه رساله للمصريين تشجعهم على تحمل تلك الزيادة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني تفاصيل حلقة نشوى مصطفى ورسالتها للمصريين تشجعهم على تحمل زيادة أسعار البنزين وقطع الكهرباء وعدم الانشغال بالأمور السلبية.

رسالة نشوي مصطفى للمصريين عن زيادة أسعار البنزين وقطع الكهرباء

تناولت الفنانة نشوى مصطفى خلال حلقة برنامجها "بنت البلد "على قناة تن، الذي يعرض من الثلاثاء إلى الخميس، وتستضيف فيه العديد من نجوم الفن، والنماذج المشرفة، موضوع ارتفاع أسعار البنزين في مصر، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لقرار منع تصدير الطاقة الخارجية عن مصر بهدف التضييق على البلاد.

نشوي مصطفى تناشد المصريين بالصمود ضد العدو

قالت نشوي مصطفى: "زاد البنزين بسبب لما العدو منع عنك تصدير الطاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كمصري، يجب أن نقول لهم بصوت واحد 'لا'، إنه ا تفضل تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، إذا كان علي أن أتحمل قطع الكهرباء لـ 12 ساعة في اليوم لكي لا يهينوا ويكسروا مصريين مثلي، فسأفعل ذلك، نحن نقف فوق أي إضافات ولن ننكسر، الناس الذين يشكون في قطع الكهرباء لفترة طويلة، حتى لو كانوا لـ 24 ساعة، يجب عليهم أن يشعروا بالأمان في الوقت، حيث لا يوجد أعداء يتربصون بأمن عائلاتهم، لنحمي ونحافظ على بلادنا، فلنتحد ونصمد كأبناء هذا الوطن ونسأل الله حمايته وحفظه ".

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى



ويذكر ان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى هو مسلسل خليجي يحمل اسم اللي نحبهم، من تأليف مرعي حليان، ومن إخراج باسم شعبو، بطولة من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي، حول سيدة مصرية تتزوج إماراتي والتي تحاول إقامة مشروعات إنتاجية ولكن يتم الاحتيال عليها ! احداث مثيرة ومشوقة في مسلسل اللي نحبهم جودة عالية ودون اعلانات عدة سيرفرات للمشاهدة على موقع شوف نت، كما شاركت فيلم "شاومينج"، وحقق الفيلم نجاحات واسعة منذ عرضه، يتناول العمل قصة مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد سلطان، توني ماهر، من تأليف أشرف حسني ومن إخراج شادي أبو شادي وتدور أحداث الفيلم قصص مجموعة من الشباب في مرحلة الثانوية العامة حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير.