نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كان بيقول عليك الأب" الجمهور يستعين بمنشور قديم لمحمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجم بيومي فؤاد تريند محركات البحث في الساعات الماضية، وذلك بعد عرض مسرحيته "زواج إصطناعي" في موسم الرياض، وفي نهاية العرض قام بالهجوم على محمد سلام.

ولذلك قرر الجمهور الدفاع عن محمد سلام وخاصة بعد أن اعتذار عن المشاركة في موسم الرياض جاء بعد المجازر التي حدثت في غزة مؤخرًا، واستعان الجمهور في هجومه على بيومي فؤاد بمنشور قديم لمحمد سلام.

منشور محمد سلام:

حيث كان قد نشر سلام صورة له بصحبة بيومي وكتب:" الأب والأخ الكبير" وأيقونة الجيل، الشاهبندر بيومي فؤاد".

وجاءت التعليقات بأشكال متعدده حيث كتب أحدهم:" ‏ولا ألُومُ صديقِي حينَ يَخذلُني

‏أنا المَلومُ على حُسنِ الرَّجَا فيهِ.".

وكتب آخر:" كان بيقول عليك الأب والأخ أحنا في حياتنا كتير من بيومي فؤاد".

بيومي فؤاد

تصريحات بيومي فؤاد:

ويذكر أن انتقاد بيومي فؤاد موقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض قبل ساعات من افتتاحه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ بيومي فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته".وأثارت التصريحات المنسوبة، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول لبيومي فؤاد خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو موجها حديثه: أولا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

ثم واصل بيومي فؤاد حديثه ولكن هذه المرة للجمهور: “مش جايين نضحككم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني كان يجب أن ينتحروا.

مسرحية " زواج اصطناعي "

وجدير بالذكر أن مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل."زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين