نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيشاوي عن انضمام راندا جبر لـ السيستم: 'شرفتينا' في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته البالغة لانضمام الإعلامية راندا جبر لفيلمه الجديد السيستم الذي يجرى تصويره حاليا في القاهرة ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن المصري والعربي.



نشر الفيشاوي صورة له رفقة راندا عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليها قائلة: "انضمت الإعلامية الجميلة راندا جبر لنجوم فيلم السيستم.. شرفتينا".

دور راندا جبر في فيلم السيستم



تجسد راندا جبر في الفيلم دور مدربة «لايف كوتش» تدعى حبيبة، وهي إحدى الشخصيات المهمة والمؤثرة في حياة أحمد الفيشاوي بالفيلم.

الأبطال المشاركين في فيلم السيستم



فيلم السيستم يدور في إطار لايت رومانسي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر عدد من ضيوف الشرف منهم محمد على رزق وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

تصريحات راندا جبر عن فيلها الجديد

قالت جبر في تصريحات صحفية عن مشاركتها في العمل: "سعيدة للغاية لمشاركتي في فيلم السيستم، ولا بد من توجيه الشكر للفنان أحمد الفيشاوي بسبب حرصه الشديد على خروج مشاهدي معه على أكمل وجه، هو فنان وإنسان رائع، يهتم بكل صغير وكبيرة في عمله، دوما ما كان يراجع معي تفاصيل المشاهد التي تجمعنا سويا، حريص على أن أظهر تفاصيل الشخصية أداء تأدية الدور".

نبذة عن الإعلامية والممثلة راندا جبر

إعلامية وممثلة اردنية ولدت 10 أكتوبر في عمان الأردن من أصول فلسطينية خريجة كلية الإعلام من جامعة أبوظبي بعد تخرجها عملت في تلفزيون أبو ظبي مساعدة مخرج انتقلت رندا بعد ذلك إلى قناة ” العربية” عام حيث عملت مُعِدَّة برامج اقتصادية ومقدمةً للنشرة الجوية ومحررةً للنشرة الإخبارية خلال ذلك قدمت قدَّمت فقرات في “صباح العربية”، ونجحت به في تقديم مئات المقابلات المتميزة مع كبار النجوم في الوطن العربي والعالم في مجالَيْ الغناء والتمثيل.و مع بداية عرض برنامج “صباح الخير يا عرب” على MBC، انضمت رندا جبر لفريق البرنامج وأصبحت المسؤولة الفنية عن هذا البرنامج؛ فصارت تقدِّم أسبوعيًّا مقابلات مع كبار نجوم الفن العربي والعالمي عبر شاشة وتلفزيون العرب. وتميزت خلال هذه الفترة تميزا لافتا بالعديد من اللقاءات الفنية مع كبار النجوم في العالم العربي، بل والتقت ببعض نجوم بوليود وهوليود، وأطلق عليها زملاؤها لقب ” صديقة النجوم ” وفي عام 2017 استقالت رندا جبر من الـ MBC، والتحقت في نفس العام بتلفزيون دبي وانضمت لفريق برنامج ذا انسايدر بالعربي وخلال عملها الإعلامي خاضت رندا بعض التجارب الفنية الخجولة تمثيلا وإنتاجا، فقد أنتجت فيلم “أبو محمد ” وهو فيلم روائي قصير، وشاركت بعدة مشاهد في مسلسلين مصريين