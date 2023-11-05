انت الان تتابع خبر داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر.. ويعلق "فرحتي لا طعم لها" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفل الفنان داوود حسين بعيد ميلاده على طريقته الخاصة والغريبة الغير معتادة ومألوفة وذلك أمام قبري زملائه وأصدقائه الفنانة انتصار الشراح وسمير سعيد.

ويوافق اليوم الأحد 5 من شهر نوفمبر عيد ميلاد داوود حسين الـ 65، والذي تعمد على ألا يهنئه أحد بتلك المناسبة.ونشر داوود حسين، صورة له داخل المقابر، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، مشيرا إلى أن ذكرى ميلاده أصبحت حزينة لأنها كانت تتزامن مع عيد ميلاد صديقيه الراحلين. وكتب داوود حسين، في تعليقه على الصور عبر إنستجرام: «الخامس من نوفمبر .. كانت تحمل .. بالنسبة لي ذكرى جميلة لأنها كانت العامل المشترك بيني و بين اعز أصدقائي .. اختي المرحومة انتصار الشراح و اخي المرحوم سمير سعيد .. منذ وفاتهما أصبحت فرحتي بيوم ميلادي لا طعم لها».