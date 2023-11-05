انت الان تتابع خبر عودة الفنانة ميرفت أمين لزوجها السابق حسين فهمي بعد موافقته على شروطها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار خبر عودة الفنانة ميرفت امين لزوجها السابق الفنان حسين فهمي الكثير من الجدل خلال الايام الماضية، حيث تسائل الجمهور عن حقيقة هذا الخبر.

صفحات فنية تناقلت صورة جمعت حسين فهمي رفقة ميرفت امين وابنتهم منة، زاعمين انها من حفل الزفاف، وزعمت الصحفات أن الفنانة قد اشترطت على حسين فهمي أن يعيش معها في فيلتها وان لايمنعها من أي عمل درامي قادم، فوافق على الأمر.

وبالرغم من انتشار الخبر بشكل كبير، إلا أنه مازال محل افتراضات ولم يتم تأكيد الخبر أو نفيه حتى هذه اللحظة.

علاقة حب شديدة بين الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت امين، تكلل هذا الحب بالزواج الذي استمر لأكثر من 14 عام واثمر عن انجاب ابنتهما منة الله.

بدأت قصة حب الثنائي، أثناء عملهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، رغم كون حسين فهمي متزوج وله طفلان إلا ان الحب كان له القرار الحاسم بالزواج.

تزوج حسين فهمي من ميرفت أمين عام 1974 اثناء تصويرهما فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل"، وانفصلا بعد سنوات.

لم يكن انفصال حسين فهمي وميرفت أمين سبباً في الازمات بينهما حيث أنهما ظلا صديقين، ويتمتعان بعلاقة طيبة، خاصة أنهما تربطهما ابنة هي كل حياتهما، وما زالت العلاقة بينهما طيبة حتي الآن بالرغم من زواج حسين فهمي بعدها أكثر من مرة.