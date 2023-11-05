نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفعلها للبنزين وقطع الكهرباء.. حكاية نشوى مصطفى مع التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصدر نشوي مصطفى تريند جوجل وتواجد اسمها ضمن قائمة “تريند” موقع X، وذلك بعد حديثها وانفعلها على الهواء في برنامجها بنت البلد عبر قناة ten، عن زيادة البنزين وقطع الكهرباء استياء البعض منها، وتفاعل الجمهور مع حديثها بين مؤيد لكلامها ومعارض له، مع تداول فيديو من الحلقة وهي تكشف عن رأيها في أزمة انقطاع الكهرباء.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني حكاويات وازمات للفنانة نشوي مصطفى مع تريند مؤشر البحث لموقع جوجل..

نشوي مصطفى تتصدر التريند بسبب اغنية

وسبق، تصدرت الفنانة نشوى مصطفى التريند على موقع "يوتيوب"، وذلك من خلال الأغنية التي قدّمتها في حفل زفاف ابنتها "مريم" قبل سنوات إذ حققت أكثر من نصف مليون مُشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتقول كلمات الأغنية: "خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتي جاي يخطف مريومتي".

تريند جديد في حياة نشوي مصطفى بعد تهديد زوجة ابنها

حققت الأغنية الخاصة التي قدمتها الممثلة نشوى مصطفى، في حفل زفاف ابنها عبد الرحمن الذي اقيم بأحد الفنادق بالقاهرة، وحرص على الحضور العديد من الفنانين، ومنهم ماجد الكدواني وعلي ربيع ولقاء سويدان وإدوارد ورانيا فريد شوقي، انتشارًا واسعًا وتصدرت الترند في الدول العربية ومواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويره أثناء فرح نجلها، وقدمت أغنية تمثل تهديدًا صريحًا لزوجة ابنها.

نشوي مصطفى تتصدر التريند بعد واقعة التحرش بإبنتها



كما تصدرت نشوى مصطفى، تريند مؤشر البحث لموقع جوجل، عقب واقعة التحرش بإبنتها مريم على إحدى الطرق، موكدا إنه ا لم يصبها أي مكروه، بعدما تعرضت مؤخرا للتحرش من 3 رجال كانوا داخل سيارة نقل، وأصدروا إشارة فاضحة بأصابعهم لها، وحاولت «مريم» الهروب منهم وتصويرهم لإثبات الواقعة، قالت نشوى: بفضل الله وجهود الحكومة ألقي القبض على المتحرشين، وبمجرد أن علمت الخبر أخبرت ابنتها، وشعرت بسعادة كبيرة، مؤكدة أنهم عائلة مسالمة ولا يريدون أذى لأي أحد، ولكن لا يمكن السكوت عن الحق.. لا يمكن لأي فتاة أن تسكت عن حقها، ويجب أن تدافع عنه مهما حدث، متابعة أن ابنتها «مريم» نجت من الموت، مشيرة إلى أنها كانت تخشى سقوط ابنتها من فوق الكوبري، أو تنقلب سيارتها بسبب الخوف الشديد من المتحرشين.​