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أحمد جودة - القاهرة - بيومي فؤااد، تصريحات بيومي فؤاد، أخبار بيومي فؤاد، هذا ما يتابعه عدد كبير من المواطنين بعد الأحداث الأخيرة واعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي، حيث يبحث عدد كبير من الأفراد عن بيومي فؤاد بعد تصريحاته الأخيرة.

" أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس" ردود بيومي فؤاد على الانتقادات

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نشر كل ما يخص تصريحات بيومي فؤاد وذلك لتلبية رغبات الجماهير في المعرفة ومواكبة الأحداث، وذلك ضمن الخدمات اليومية للقراء والمتابعين.

ما فعله بيومي فؤاد بعد هجوم الجماهير عليه:

قام الفنان بيومي فؤاد، بإغلاق خاصية التعليقات على منشوراته الخاصة على حساباته الشخصية بموقع فيسبوك وإنستجرام، وذلك تزامنًا مع انتقادات الجمهور عليه بعد رسالته للفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، الذي عرضت في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وقرر بيومي فؤاد غلق تعليقات جميع حساباته الشخصية على إنستجرام والفيسبوك، فور موجة الانتقادات التي تعرض لها من قبل جمهوره بعد حديثه في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي.

رد فعل بيومي فؤاد على انتقادات الجماهير:

وكان أعرب بيومي فؤاد عن استيائه من الانتقادات التي وجهت لأبطال مسرحية زواج اصطناعي، مشيرًا إلى أنهم لا يقدمون ضحكًا بل يقدمون فنًا، مؤكدًا أنه تعرض للظلم.

وقال بيومي فؤاد بعد انتهاء عرض مسرحية زواج اصطناعي باكيًا: أنا وكل زملائي دول إحنا بنحبكم وهنفضل طول عمرنا نحترمكم.. كتر خيركم.. إحنا بنتعب وبنقدم فن مش عشان نيجي نضحك.. لو الموضوع كدة يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا.. تحياتي لحضراتكم أنا آسف.

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وأضاف بيومي فؤاد: إحنا اتظلمنا والله واتهنا وإحنا جايين نقدم فن.. أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس.. والله العظيم لو العرض ده اتعمل دون أجر لمدة 15 يوم كمان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدًا.. وسيادة المستشار يعلم ده.

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