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أحمد جودة - القاهرة - "صراع فني يشتعل".. مفيدة شيحة تنتقد بيومي فؤاد بشدة.. وجهت الإعلامية مفيدة شيحة رسالة قوية للفنان بيومي فؤاد، ردًا على تصريحاته الأخيرة ضد زميله الفنان محمد سلام، خلال حلقة جديدة من برنامجها "الستات" على قناة النهار.

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تصريحات مفيدة شيحة ضد بيومي فؤاد

"صراع فني يشتعل".. مفيدة شيحة تنتقد بيومي فؤاد بشدة

قالت مفيدة شيحة مساء اليوم الأحد إنه كان من الممكن لبيومي فؤاد أن ينتقد زميله الفنان محمد سلام في مصر أو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس على المسرح أو خارج البلاد.

وأضافت شيحة أن ما قام به بيومي فؤاد يقلل من قيمتهم، وأنه لا يجب أن يعتقد أن تصفيق الجمهور له يجعله بطلًا، وأنه لم يكن بحاجة لكسب الشهرة على حساب محمد سلام".

بيومي فؤد يتصدر تريند

"صراع فني يشتعل".. مفيدة شيحة تنتقد بيومي فؤاد بشدة

تم تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد قائمة البحث في جوجل بعد ساعات من نشره فيديو يهاجم فيه زميله الفنان محمد سلام، وذلك عقب اعتذار الأخير عن بطولة مسرحية كان من المقرر عرضها في موسم الرياض.

تصريحات بيومي فؤاد ضد محمد سلام

قال بيومي فؤاد في الفيديو: "أولًا، لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: "من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تغلط في فنك'".

ثم واصل بيومي فؤاد حديثه ولكن هذه المرة للجمهور: "نحن لا نأتي هنا لكي نجعلكم تضحكون، إنما نقدم لكم فنًا مصريًا، ونتوقع منكم احترامنا كفنانين ونحن نحترمكم جدًا، إنه شرف كبير لي أن أخرج وأتعاون مع شخص سعودي أو سيدة سعودية، وأن يعلموا أنني مصري، فأنا أفتخر بوطني، محمد أنور رجل عظيم وقام بإنقاذ الوضع وكان على قدر المسؤولية، وأنا فنان مصري وأفتخر بذلك، عندما زرت المملكة العربية السعودية، كان ذلك شرفًا كبيرًا لي، ونحن نعمل بجد ونقدم الفن، وإذا كانت الأمور كذلك، فهناك الكثير من الفنانين من زمن نجيب الريحاني الذين كانوا يجب عليهم أن يتمتعوا بالاحترام".