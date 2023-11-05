نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها تعرف على أبرز المعلومات عن معالي زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، اليوم الأحد 5 نوفمبر، والتي تعتبر فنانة تلقائية ذات ملامح سمراء خمرية، خفيفة الظل والتي تعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، وقدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميدى والتراجيدى، ما جعل لها بصمات عديدة في السينما المصرية.

معالي زايد تنتمي لعائلة فنية وتفاصيل عن حياتها الشخصية

تنتمي لعائلة فنية فَوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما.

بدأت تلفزيونيًا في دبي أثناء تصوير مسلسل «الليلة الموعودة»، حصلت عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم “السادة الرجال” من جمعية الفيلم.

معالي زايد تهوى فن رسم «البورتريه»، ولديها مزرعة خاصة على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وتمكث بها في فترات عدم وجود أدوار. وقد تزوجت مرة واحدة ثم انفصلت.

أهم الأعمال الفنية معالي زايد



الفنانة معالي زايد قدمت أكثر من 100 عمل فني في مجالات السينما والدراما والتليفزيون والمسرح، وهي جزء من عائلة فنية تضم والدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد. حازت على جائزة أحسن ممثلة في عام 1987 عن دورها في فيلم "السادة الرجال". قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة مثل "وضاع العمر يا ولدي" و"عروسة وجوز عرسان" و"الحلال يكسب"، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية المميزة في التليفزيون المصري مثل "الليلة الموعودة" و"دموع في عيون وقحة" و"حلم الليل والنهار".

من بين الأعمال الدرامية البارزة التي قدمتها الفنانة معالي زايد، "دموع في عيون وقحة"، "عيلة الدوغري"، "الدوغري 90"، "الحاوي"، "بدارة"، "حرث الدنيا"، "حارة الطبلاوي"، "أهل الدنيا"، "حضرة المتهم أبي"، "الدم والنار"، "امرأة من الصعيد الجواني"، "الوتر المشدود"، و"ابن الأرندلي".

آخر أعمال معالي زايد

آخر ظهور للفنانة معالي زايد كان في مسلسل "موجة حارة" عام 2013، حيث قامت بتجسيد شخصية والدة إياد نصار، من إخراج محمد ياسين، وتأليف أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار وائل حمدي.

رحيل النجمة معالي زايد

رحلت الفنانة معالي زايد في 10 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد معاناتها مع مرض سرطان الرئة، متركة وراءها إرثًا فنيًا يتجاوز الـ100 عملًا فنيًا في مجالات السينما والدراما التليفزيونية والمسرح