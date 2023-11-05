نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز أعمال نشوى مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصدر النجمة نشوي مصطفى تريند جوجل وتواجد اسمها ضمن قائمة “تريند” موقع X، وذلك بعد حديثها وانفعلها على الهواء في برنامجها بنت البلد عبر قناة ten، عن زيادة البنزين وقطع الكهرباء استياء البعض منها، وتفاعل الجمهور مع حديثها بين مؤيد لكلامها ومعارض له، مع تداول فيديو من الحلقة وهي تكشف عن رأيها في أزمة انقطاع الكهرباء.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز اعمال الفنانة نشوي مصطفى بعد تصدرها تريند مؤشر البحث لموقع جوجل..

مسلسلات

(إللي نحبهم، البشارة، الشريط الأحمر، طماشة (ج6)، مكان في القلب، جراب حواء، لهفة، عائلة أبو حديد، الإخوة، صاحب السعادة، أنا وبابا وماما، في بيتنا حريقة، صمت البوح، الهلالي سلالم، الشركة، جوز ماما، فستان فرح، في مهب الريح، ابو العريف، 7 شارع السعادة، عاليها واطيها، راجل وست ستات، حارة العوانس، علي يا ويكا، العمر بالمقلوب، راجعلك يا اسكندرية، راديو ستار، محمود المصري، عفاريت السيالة، حكايات بابا فرحان، أولاد الأكابر، بعاد السنين، رضا راضية ورضا مش راضي، ملك روحي، فارس العرب، طيور الشمس، حمزة وبناته الخمسة، أهل الدنيا، رجل طموح، حارة برجوان، ألف ليلة وليلة، الليث بن سعد، نحن لا نزرع الشوك، نون النسوة، كعب داير، الفهلوي، هارون الرشيد، عوضين وإمبراطورية عين، زيزينيا 1،خالتي صفية والدير، أحلام كو، الشراقي، الآنسة كاف، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، ساعة ولد الهدى، ولا يزال الحب مستمرا، ضمير أبلة حكمت، البريمو، عائلة الأستاذ شلش.

أفلام

(شاومينج، بكرة، هالو كايرو، شبه منحرف، أحلام الفتى الطايش، بالعربي سندريلا، ايه النظام، واحد كابوتشينو، سيد العاطفي، مندور وعزيزة، ميدو مشاكل، قصاقيص العشاق، اللمبي، فلاح في الكونجرس، أفريكانو، الرجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، حرامية في كي جي تو، ليه خلتني أحبك، فيلم ثقافي، الفرح).

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى هو مسلسل خليجي يحمل اسم اللي نحبهم، من تأليف مرعي حليان، ومن إخراج باسم شعبو، بطولة من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي، كما شاركت فيلم "شاومينج"، وحقق الفيلم نجاحات واسعة منذ عرضه، يتناول العمل قصة مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم (شاومينج بيغشش ثانوية عامة).

