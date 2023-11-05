نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب بيومي فؤاد يتصدر الترند.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أزمته وتصريحاته مع الفنان محمد سلام، بدأت مؤشرات البحث في الفنان بيومي فؤاد تزايد.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام

بعد اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، قام الفنان بيومي فؤاد بشن هجوم عليه.

بيومي فؤاد

نشر بيومي فؤاد فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات على" إنستجرام"، حيث قال: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تغلط في فنك”.

وتابع:" نحن نقدم فننا المصري، ونتوقع احترامكم لنا، إننا نقدم جهدنا وفننا، ولدينا الفخر بكوننا مصريين، محمد أنور رجل عظيم وقام بأداء رائع في مسرحيتنا،إنني فنان مصري وأفتخر بذلك."

محمد سلام ينسحب من مسرحية" زواج اصطناعي "

من جانبه، قرر محمد سلام انسحابه من مشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك تضامنًا مع الأحداث الجارية في غزة، وقال في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام: "لا يمكنني أن أسافر لأداء المسرحية في موسم الرياض وأخوتنا في فلسطين يعانون، لم أكن أتوقع أن أذهب وألهو بينما يموت إخوتنا في غزة."

تلك هي الأحداث التي أثارت جدلًا وأدت إلى تصدر اسم بيومي فؤاد مؤشرات البحث بعد تصريحاته المثيرة للجدل.