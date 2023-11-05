نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يغلق خاصية التعليق بعد هجوم الجمهور عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلق الفنان بيومي فؤاد خاصية التعليق لصفحته الشخصية، وذلك بعد هجوم الجمهور عليه بسبب انتشر فيديو له علي مواقع التواصل يهاجم فيه محمد سلام الذي اعتذر عن العرض قبل يوم واحد من التوجه لموسم الرياض لعرضه بسبب شعوره بعدم الراحة في أن يشارك في عرض به رقص وغناء في ظل أحداث غزة.

قصة هجوم الجمهور لـ بيومي فؤاد

انتشر فيديو علي مواقع التواصل للفنان بيومي فؤاد يتحدث فيه مع الجمهور علي خشبة المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، وهاجم الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن العرض قبل يوم واحد من التوجه لموسم الرياض، قائلا "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك"، وخاطب الجمهور قائلا: "احنا بنقدم فننا انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا، شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهور في كل الدول شيء عظيم إني اتصور مع شاب أو سيدة سعودية انا بتشرف بهذا، انا بساعد اخفف عن موقف الراجل الذي انقذ موقف وكان قدها اسمه محمد أنور"، أنا فنان مصري وليه الشرف، جيت المملكة العربية السعودية وليه الشرف كتر خيركم إحنا بنتعب ونشقي عشان بنقدم فن مش عشان نيجي نضحك لو الموضوع كده يبقه في فنانين من أيام نجيب الريحاني لمحمد أنور مفروض ينتحروا إحنا بنقدم فن، وإحنا مش بتوع فلوس، ولو المسرحية دي يمكن أن تمتد 15 يوم كمان من غير فلوس سيادة المستشار يعلم ذلك".

محمد سلام يدعم فلسطين ويعتذر عن مسرحية "زواج اصطناعي"

وسبق، ودعم محمد سلام القضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية. قال: "يجب علينا تأجيل مسرحيتي 'زواج اصطناعي' في الرياض نظرًا للأحداث في غزة. لا يمكنني الاستمتاع بالرقص والغناء بينما يعاني إخوتنا في فلسطين. قضية فلسطين قضية لكل مسلم، ويجب علينا دعمهم بكل وسيلة ممكنة. لا يمكنني السكوت، إذا لم أقدم مساهمة فعلية، فسأعبث بسمعتي بالرقص والغناء بينما يعاني شعب فلسطين. هذه المسألة تتعلق بالواجب الإسلامي، ولو مت، سيتم سؤالي عن كيف ساعدت إخوتي في فلسطين، لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."



مسرحية "زواج اصطناعي"

وجدير بالذكر أن مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، مسرحية تشمل في طاقمها النجوم مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين.