نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحنا بنورث دينا.. ماهي ديانة لقاء الخميسي بعد تصدرها التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة لقاء الخميسي، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بسبب انتشار مقطع فيديو لها بداخل إحدى الكنائس، وهي تردد الترنيم، مما جعلها تتصدر مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات لقاء الخميسي عن الديانة

وقالت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: "إحنا بنورث دينا، حد مبيورثش الدين من الأب، أنا مصرية بالوراثة ومسلمة بالوراثة، وأخدت دين أبويا، ولم أسئل أنا عايزة أبقى إيه، هل ده لي علاقة من أني مصرية، هل دا تقليل من ديني؟!، أنا واضحة بشكل كافي ومش مجبرة أقول حاجة ليها معنى تاني، إحنا واخدين دينا بالوراثة.



وتابعت لقاء الخميسي: “كان ممكن اصحى من نومي الآقي أبويا مسيحي وأبقا مسيحية أنا مخترتش الناس بتعاقبني ليه؟، لو ليا جار مسيحي أنا مبحبوش بعقابه ليه؟، هو ماله هو صحي لقى أبوه مسيحي المفروض ينتحر أو أموته مثلا؟!، المسلمين والمسيحيين بالوراثة، أنا أنتيم عمري مسيحي، هل معناها أني أنا مسلم والمسيحيين وحشين”.



وأضافت لقاء الخميسي: “النقاب غير مذكور في القرآن، وعمري ما قلت إنه مُبتدع، وربنا قال “وليضربن بخمرهن على جيوبهن”، هي حتة قماشة على الصدر”.



رد لقاء الخميسي على منتقديها في الكنيسة

وكتبت لقاء الخميسي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة:" اسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية، لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها ما دام لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره".

وأضافت: "يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة احترامنا لبعض واجب إنساني طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطروا معانا في رمضان وإحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر يجب علينا أنت نتقبله بما لأنه واجب إنساني ما دام لم يسبب لك الأذى".

وِأشارت لقاء الخميسي: "وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب هو الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواء مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!".

كانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.