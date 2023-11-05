نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيلها تعرف على وصية الفنانة معالي زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، اليوم الأحد 5 نوفمبر، والتي تعتبر فنانة تلقائية ذات ملامح سمراء خمرية، خفيفة الظل والتي تعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، وقدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميدى والتراجيدى، ما جعل لها بصمات عديدة في السينما المصرية.

وصية الفنانة معالي زايد

تألقت معالي زايد في مجال التمثيل، لكنها لم تتنازل عن عشقها للرسم، وقبل رحيلها عن عالمنا، أوصت شقيقتها بعمل معرض يضم لوحاتها، وبالفعل التزمت شقيقتها بالوصية، وبعد رحيل معالي عن الحياة، أقامت لها معرض فن تشكيلي عام 2016 أي بعد وفاتها بعامين، إذ رحلت عن عالمنا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، متأثرة بمرض سرطان الرئة.

نبذة عن الحياة الشخصية للفنانة معالي زايد

تنتمي لعائلة فنية فَوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما.

بدأت تلفزيونيًا في دبي أثناء تصوير مسلسل «الليلة الموعودة»، حصلت عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم “السادة الرجال” من جمعية الفيلم.

معالي زايد تهوى فن رسم «البورتريه»، ولديها مزرعة خاصة على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وتمكث بها في فترات عدم وجود أدوار. وقد تزوجت مرة واحدة ثم انفصلت.

أهم الأعمال الفنية معالي زايد



قدمت الفنانة معالي زايد أكثر من 100 عمل فني في مجالات السينما والدراما والتليفزيون والمسرح، وهي جزء من عائلة فنية تضم والدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد. حازت على جائزة أحسن ممثلة في عام 1987 عن دورها في فيلم "السادة الرجال". قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة مثل "وضاع العمر يا ولدي" و"عروسة وجوز عرسان" و"الحلال يكسب"، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية المميزة في التليفزيون المصري مثل "الليلة الموعودة" و"دموع في عيون وقحة" و"حلم الليل والنهار".

من بين الأعمال الدرامية البارزة التي قدمتها الفنانة معالي زايد، "دموع في عيون وقحة"، "عيلة الدوغري"، "الدوغري 90"، "الحاوي"، "بدارة"، "حرث الدنيا"، "حارة الطبلاوي"، "أهل الدنيا"، "حضرة المتهم أبي"، "الدم والنار"، "امرأة من الصعيد الجواني"، "الوتر المشدود"، و"ابن الأرندلي".