نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مفيدة شيحة تشن هجومًا على بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تصريحاته الأخيرة حول الفنان محمد سلام واعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض بالسعودية، هاجمت الإعلامية مفيدة شيحة بقوة بيومي فؤاد.

انتقدت شيحة تصريحات فؤاد واصفة إياها بأنها غير صحيحة، مشددة على أنه كان بإمكانه نقد زميله محمد سلام داخل مصر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس على المسرح أو في خارج البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث والتصريحات تعكس التوترات في الوسط الفني والإعلامي في مصر.

الإعلامية مفيدة شيحة قامت بمهاجمة الفنان بيومي فؤاد بسبب تصريحاته الأخيرة حول الفنان محمد سلام، بعدما اعتذر محمد سلام عن المشاركة في موسم الرياض بالسعودية.

مفيدة شيحة

واعتبرت شيحة أن تصريحات فؤاد كانت غير صحيحة وغير مناسبة، حيث أشار إلى زميله بطريقة غير لائقة خارج مصر. ورأت أنه كان من الممكن نقد محمد سلام داخل مصر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس على المسرح أو في الخارج.

هذه التصريحات تعكس التوترات في الوسط الفني والإعلامي في مصر.

بعد عرض المسرحية، أقدم بيومي فؤاد على انتقاد محمد سلام بسبب اعتذاره عن المشاركة فيها. قال فؤاد أنه من حق محمد سلام أن يعتذر عن المسرحية، ولكنه لا يجوز له أن يهاجم فنه. أشار إلى أهمية احترام الفنانين بعضهم بعضًا، مؤكدًا أن الفنانين يقدمون أعمالهم للجمهور ويحتاجون إلى احترام ودعمهم. أشاد أيضًا بأهمية وجود جمهور في مختلف الدول، معبرًا عن فخره بأنه يتصور مع جمهور سعودي.