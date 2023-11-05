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أحمد جودة - القاهرة - مقاطعة أعمال بيومي فؤاد: بين الدفاع عن القيم وحرية التعبير.. انتشرت في الأيام الأخيرة كلمات تتعلق بمقاطعة أعمال الفنان بيومي فؤاد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة تويتر، وذلك جاء عقب تصريحات صريحة أدلى بها بيومي فؤاد بحق الفنان محمد سلام، بعد اعتذاره عن مشاركته في العرض المسرحي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية الذي يُعرض حاليًا

في هذا السياق، سنقدم لكم تفاصيل كاملة حول مقاطعة أعمال بيومي فؤاد، بما في ذلك كيفية توجيه بيومي فؤاد للاتهامات لمحمد سلام واعتذاره عن دوره في المسرحية بموسم الرياض.

اقرأ أيضًا: عاجل - جملة "إحنا مش بتوع فلوس" تضع بيومي فؤاد في مرمي الانتقادات بعد الهجوم على محمد سلام الرد الأول من محمد سلام على حديث بيومي فؤاد عنه حقيقة هجوم بيومي فؤاد على "محمد سلام" في موسم الرياض

هجوم بيومي فؤد ل محمد سلام

مقاطعة أعمال بيومي فؤاد: بين الدفاع عن القيم وحرية التعبير

هاجم بيومي فؤاد، الفنان المصري، زميله الفنان محمد سلام في ختام عرضه المسرحي بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك بعد اعتذار سلام عن تقديم مسرحية بعنوان "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، نتيجة تضامنه مع أهالي غزة.

وأعرب فؤاد خلال هجومه عن استيائه قائلًا: "جئت إلى المملكة العربية السعودية وكنت لي الشرف... نحن هنا لنقدم فنًا وليس للضحك فقط... نحترمكم ونقدركم كثيرًا، إذ يكون للفنان جمهور في جميع الدول".

ثم أضاف قائلًا: "من دواعي الفخر بالنسبة لي أن أصوّر مع شاب سعودي أو سيدة سعودية... أنا أفتخر بوطني وثقافتي... من حقك أن تعتذر عن المسرحية، ولكن ليس من حقك أن تتنقص من قيمة فنك"، ونتيجة لذلك قرر الجمهور مقاطعة أعمال بيومي فؤاد

محمد سلام يعتذر عن مسرحية في موسم الرياض

بعد ما تناولنا أزمة مقاطعة أعمال بيومي فؤاد، وهجومه ضد محمد سلام، نعرض لكم في السطور التالية اعتذار محمد سلام عن مسرحية في موسم الرياض:-

أعلن الفنان محمد سلام عن قراره بعدم المشاركة في موسم الرياض احترامًا للشعب الفلسطيني وتضامنًا معهم في مواجهتهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أنه لن يستطيع المشاركة في عمل كوميدي استعراضي خلال هذه الأحداث الحساسة حيث تشهد فلسطين خسائر بشرية كبيرة، وبالتالي قرر عدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية في 30 أكتوبر.

بيومي فؤاد يشيد بمحمد أنور

مقاطعة أعمال بيومي فؤاد: بين الدفاع عن القيم وحرية التعبير

وجه الفنان محمد أنور رسالة على خشبة المسرح، بعد انتهاء العرض في مسرحية "زاوج اصطناعي" بموسم الرياض، حيث حل بديلًا للفنان محمد سلام.

وقال محمد أنور: "لازم أخفف وأساعد الراجل اللي أنقذنا وكان لازم ندعمه وهو محمد أنور".