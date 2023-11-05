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أحمد جودة - القاهرة - كاملة أبو ذكري، ردود كاملة أبو ذكري، يتهم عدد كبير من المواطنين برد فعل كاملة أبو ذكري، على بيومي فؤاد خاصةً بعد موقفه الأخير من مسرحية زواج اصطناعي، حيث قامت المخرجة كاملة أبو ذكري بإعلان غضبها منه بأقسى الكلمات.

كاملة أبو ذكري تفتح النار على بيومي فؤاد.. تفاصيل

وفي السطور التالية تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نشر كل ما يخص ردود كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد بهذه القضية، لتلبية رغبات القراء والمتابعين وذلك ضمن خدماتها اليومية.

انتقادات الجماهير لبيومي فؤاد:

يظل الهجوم مستمر على الفنان بيومي فؤاد، بعد تصريحاته ضد زميله محمد سلام، خلال مشاركته في موسم الرياض

وجاء الهجوم هذه المرة من المخرجة كاملة أبو ذكري، التي وجهت رسالة نارية إلى بيومي فؤاد عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

ردود كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد:

كاملة أبو ذكري تفتح النار على بيومي فؤاد.. تفاصيل

وكتبت كاملة أبو ذكري: “الأستاذ الفنان الذي كنت من معجبيه.. لو فاكر أنك لما تعمل عمل تحضره وتكتبه وتنفذه في 3 أيام وتروح تقدمه”.، وترقص، وتغني، وتضحك، وبعد ذلك تأخذ آلاف الدولارات. إذا كنت تسمي هذا فنًا، فلا يشرفني أن أكون زميلًا”. لك في هذه المهنة.

وتابعت كاملة أبو ذكري في تغريدتها: “لما تفضح هذا الهراء لا يشرف الفن المصري، ولما تفضح هذا الهراء وجارك يذبح ولاده ونسائه ورجاله وتقول الفن باق ما عندي كلام. إلا أن الشعور والفن نعمة، وأنت آخر من يتحدث عنه.

بيومي فؤاد يتصدر الترند:

تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد تريند محرك البحث جوجل، بعد ساعات من نشره فيديو ظهر فيه وهو يهاجم زميله الفنان محمد سلام، عقب اعتذار الأخير عن بطولة مسرحية عرضت ضمن موسم الرياض.

تصريحات بيومي فؤاد ضد محمد سلام:

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو موجها حديثه: أولا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

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ثم واصل بيومي فؤاد حديثه ولكن هذه المرة للجمهور: “مش جايين نضحككم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني كان يجب أن ينتحروا.

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