نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاملة أبو ذكري تشن هجومًا على بيومي فؤاد.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت المخرجة كاملة أبو ذكري بشدة الفنان بيومي فؤاد بعد انتشار فيديو له يهاجم فيه زميله الفنان محمد سلام، ذلك جاء بعد قرار محمد سلام بعدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" التي تُعرض في موسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة، في تعليقها على الأمر عبر فيسبوك، أبدت كاملة أبو ذكري استيائها من النهج الفني لبيومي فؤاد واعتبرت أنه ليس فنًا حقيقيًا.

قامت المخرجة كاملة أبو ذكري بالتعبير عن استيائها من سلوك الفنان بيومي فؤاد واعتبارها لهذا النوع من الأعمال الترفيهية كتفاهة، ورأت أنها لا تشرف الفن المصري، كما انتقدت بشدة عرض الأعمال الترفيهية في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق أحداثًا مؤلمة. أشارت إلى أن الإحساس والفن هما نعمة ويجب الاحتفاظ بهما.

وكتبت عبر حسابها فيسبوك:"الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك، وبعد كده تآخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وأضافت: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه، ورجاله وتقولي الفن، يبقي ما عنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها"

من ناحية أخرى، انتشرت مقاطع فيديو للفنان بيومي فؤاد يهاجم فيها زميله محمد سلام بسبب قراره بعدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" التي تُعرض في موسم الرياض. وأكد بيومي فؤاد أنه لم يكن من فكرة محمد سلام، وقال إنه كان هو الذي اختار مغادرة المشروع.

إن هذه الأحداث تثير الجدل حول الأخلاقيات والفن في السياق الراهن، مع تباين وجهات النظر حول الأمور المتعلقة بالفن والاحترام المتبادل بين الفنانين.