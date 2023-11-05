لبني ونس تنتقد بيومي فؤاد بعد هجومه على محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقدت الفنانة القديرة لبني ونس الفنان بيومي فؤاد وذلك بعد حديثه بعد إنتهاء عرض مسرحية " زواج اصطناعي" وهجم الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن موسم الرياض وبطولة المسرحية تضامنًا مع أحداث غزة.

الفنانة لبني ونس



إنتقادات لبني ونس



و جاءت الإنتقادات حيث نشرت منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة" أستاذ بيومى ياريتك ماتكلمت صغرت قوى وأهنت نفسك ياخسارة ملعونة الشهرة والفلوس بعيد عن رضى الله أنت راجل يامحمد سلام والرجال قليلون"

و نشرت الآخر بعد دقائق من منشورها الأول معلقة " أستاذ بيومى اولا أنت مابتعملش بروفات وبتطلع على المسرح بالair peace عن أى فن تتحدث أنت مُهرج فى هذا الموقف فلتصمت أرجوك '

و من جانب آخر دعمت النجمة لبني ونس الفنانين والمؤلفين والمنتجين عن رفضهم عن الذي حدث من بيومي فؤاد فقالت المخرجة كاملة أبو ذكرى " الأستاذ الفنان إلي كنت واحده من محبيه

لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل إتحضر وإتكتب وإتنفذ في تلات أيام

و تروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد ألاف الدولارات

لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميله لك في هذه المهنه

و لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري

و لما تعرض التفاهه دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن

يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن

الإحساس والفن نعمه إنتم أخر ناس تتكلموا عنها"

و دعمت المؤلف عبد الرحيم كمال في تعليقه " خسارة والله

هو لو في اخر العرض عيط للجمهور وقالهم يا جماعة احنا بنحب الفلوس وجينا عشان الفلوس ومستعدين نقعد ١٥ يوم تاني لو زودوا الفلوس

كان الجمهور هناك صقف وضحك وصدق

والجمهور هنا ضحك وصدق

لكن انك تقفل العرض الكوميدي بمشهد تراجيدي ده يبقى خيانة لنوع الدراما اللي انت بتقدمها وده مش صح مهنيا"

و أيضًا علقت على منشور الفنانة وفاء صادق التي كتبت فيه " انت عارف انت زعلت كام مليون يا معلم بالكلمتين الخايبين دول....

والفراعنه زعلهم وحش قوى...

دى ناس بطلت تاكل وتشرب حاجات بتحبها بقالها سنين فى ثانيه...

رهانك خسران ومكسبك دلوقتى خساره كبيره فى الجاى...."