انت الان تتابع خبر سألوا محمد حماقي ايهما أفضل انت او عمرو دياب.. أجابته الصريحة فاجأت الجميع؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تزامناً مع عيد ميلاد الفنان محمد حماقي اعادت حسابات إخبارية فنية نشر إحدى حواراته الصحفية التي نُشرت عام 2005 حيث قورن بطبيعة الحال بالهضبة عمرو دياب، بعد ان كان نجاح حماقي ملحوظًا بشكل مُلفت وتداولت صُحفًا عنوان "حماقي يسحب البساط من تحت أقدام عمرو دياب".

حيث كان لحماقي رأيًا مميزًا فيما تردد حول مقارنته بعمرو دياب، وبالتزامن مع عيد ميلاده اليوم، نوضح لكم رأيه بالمقارنة من إحدى حواراته الصحفية التي نُشرت عام 2005.

في البداية أعرب حماقي عن سعادته بالأنباء المتداولة، مشيرًا إلى أن نجاح أغانيه أعطت ثقة للجمهور بأنه مطرب مطرب جيد، قائلًا: خاصة وأن عمرو دياب أفضل مطرب في العالم العربي وأنجحهم، ولكني أقدم شكلًا مختلفًا عن شكل غنائه، فأنا لي شخصيتي وموضوعاتي، وأرى أن المقارنة ظالمة لي وله في نفس الوقت، وليست في صالحه أو صالحي.

واستكمل حماقي حديثه عن المقارنة بينه وبين عمرو دياب، قائلًا: عمرو دياب يمتلك تاريخ غنائي منذ 1981 ولديه العديد من الأغاني الناجحة، فهو يمتلك تاريخ كبير وحرام مقارنته بمطرب جديد لا يملك سوى ألبومًا واحدًا، وحرام أن يتم مقارنتي بمطرب له باع طويل، وإذ أرادوا المقارنة فمن الممكن أن تُقارن البدايات.