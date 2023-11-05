نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البرومو.. كل ما تريد معرفته عن "بلوموندو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو" العرض الأول للفيلم في دور السينما الحالي بمصر والوطن العربي، تسعي ابتداءً من 15 نوفمبر.

قام الفنان محمد رضوان بالترويج لفيلم "بلوموندو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وواجه محمد رضوان تعليقات من قبل بعض جمهوره بسبب البديل للفيلم في نفس الوقت الذي شهد فيه أحداث غزة جارية، مما دفعه إلى إيقاف التعليقات على المنشور.

اغاني فيلم "بلوموندو"

ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا.

بوستر فيلم "بلوموندو"

بوستر الفيلم الرسمي يكشف عن أجواء مليئة بالغموض والإثارة، مما يشير إلى أن "بولوموندو" سيكون عملًا سينمائيًا استثنائيًا، من المتوقع أن يقدم حسن الرداد أداءً مميزًا في هذا الفيلم الذي يروي قصةً مشوقة وغامضة، تم تصوير الفيلم في أماكن متعددة باستخدام تقنيات حديثة، مما يزيد من جاذبية العمل، ومن المنتظر أن يصبح الفيلم واحدًا من أبرز الأفلام على الساحة السينمائية في هذا الموسم، ومن المخطط عرض فيلم "بولوموندو" في دور العرض قريبًا.

أبطال فيلم "بلوموندو"

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد،ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

قصة فيلم "بلوموندو"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

اخر اعمال حسن الرداد

ويذكر ان اخر اعمال حسن الرداد هو فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي عُرض في نوفمبر الماضي، وشاركه في بطولته نجوم مثل مي عمر وعمرو عبدالجليل، كما شارك أيضًا في مسلسل "بابلو" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022. المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية ونال استحسان الجمهور، حيث شاركه في بطولته أروى جودة ومصطفى فهمي وهالة فاخر وعدد من النجوم البارزين.