نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها تعرف على سبب نزول سماح أنور قبر معالي زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، اليوم الأحد 5 نوفمبر، والتي تعتبر فنانة تلقائية ذات ملامح سمراء خمرية، خفيفة الظل والتي تعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، وقدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميدى والتراجيدى، ما جعل لها بصمات عديدة في السينما المصرية.

سماح أنور ومباركتها لمعالي زايد في وفاتها

وبعد رحيل الفنانة معالي زايد عن عالمنا، نعتها صديقتها المقربة سماح أنور بكلمة واحدة، حيث كتبت على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مبروك”، ما أثار تعجب البعض وحيرتهم، إلا أن الأخيرة أوضحت سبب هذا النعي خلال تصريحات تلفزيونية، موضحة أنها باركت لمعالي زايد بعد وفاتها كونها تخلَّصت من آلامها التي شهدتها في الدنيا خلال سنوات حياتها الأخيرة، لذا بعد وفاتها راحت تهنئها على التخلص من تلك الآلام: «كنا أصحاب جدًا وقربنا من بعض في آخر 4 أو 5 سنين في حياتها وكنا بنتكلم في التليفون يوميًا".

سماح أنور وسبب نزولها قبر معالي زايد

من الأمور الأخرى التي صدرت عن الفنانة سماح أنور في وفاة معالي زايد وأثارت تعجب الناس هي نزولها القبر ومرافقتها لجثمان الأخيرة أثناء تشييعه إلى مثواه الآخير، إلا أنها كشفت عن السبب أيضًا، قائلة: «غرت عليها من الرجالة لأنه لا يصلح في الشريعة الإسلامية أن راجل غريب ينزل الجثمان لسيدة غريبة عنه، علشان كده نزلت بنفسي ورافقت جثمان معالي زايد»، مضيفة أنها فعلت هذا الشيء ذاته مع والدتها عند وفاتها.

أعمال معالي زايد



الفنانة معالي زايد قدمت أكثر من 100 عمل فني في مجالات السينما والدراما والتليفزيون والمسرح، وهي جزء من عائلة فنية تضم والدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد. حازت على جائزة أحسن ممثلة في عام 1987 عن دورها في فيلم "السادة الرجال". قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة مثل "وضاع العمر يا ولدي" و"عروسة وجوز عرسان" و"الحلال يكسب"، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية المميزة في التليفزيون المصري مثل "الليلة الموعودة" و"دموع في عيون وقحة" و"حلم الليل والنهار".

من بين الأعمال الدرامية البارزة التي قدمتها الفنانة معالي زايد، "دموع في عيون وقحة"، "عيلة الدوغري"، "الدوغري 90"، "الحاوي"، "بدارة"، "حرث الدنيا"، "حارة الطبلاوي"، "أهل الدنيا"، "حضرة المتهم أبي"، "الدم والنار"، "امرأة من الصعيد الجواني"، "الوتر المشدود"، و"ابن الأرندلي".

وفاة معالي زايد

آخر ظهور للفنانة معالي زايد كان في مسلسل "موجة حارة" عام 2013، حيث قامت بتجسيد شخصية والدة إياد نصار، من إخراج محمد ياسين، وتأليف أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار وائل حمدي.

رحلت الفنانة معالي زايد في 10 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد معاناتها مع مرض سرطان الرئة، متركة وراءها إرثًا فنيًا يتجاوز الـ100 عملًا فنيًا في مجالات السينما والدراما التليفزيونية والمسرح.

