نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التطورات الصحية لـ شريف حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أزمة صحية شديدة مر بها الفنان شريف حلمي وخضع بسببها لعملية جراحية، حسبما أعلنت ابنته، صرح الفنان شريف حلمي أنه خرج من العناية المركزة ولكنه مازال يتواجد داخل المستشفى، حيث أنه كان قد تم تشخيص حالته بطريقة خاطئة.

ابنة الفنان شريف حلمي تطالب الجمهور بالدعاء لوالدها

وكانت قد نشرت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي صورة لها برفقة والدها داخل أحدى المستشفيات الكبرى داعية له بالشفاء العاجل ومطالبة محبيه بالدعاء له، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: "ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه امين ياربأسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".

وأردفت هايدي قائلة: "اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

الحالة الصحية للفنان شريف حلمي

كان قد صرح الفنان شريف حلمي بإصابته بنزلة برد ألزمته الفراش، تطورت مع الوقت نتيجة التغيير في الحالة المناخية، مشيرًا إلى أنه كان قد بدأ في التعافي بعد اتباع تعليمات الأطباء.

الفنان شريف حلمي يخضع لعملية جراحية في المخ

كما أعلنت ابنة الفنان المصري شريف حلمي أن والدها يخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ، ونشرت هايدي شريف، عبر حسابها الشخصي في "فيس بوك"، صورًا لوالدها من داخل غرفته قبل دخوله غرفة العمليات بأحد المستشفيات.

آخر أعمال النجم شريف حلمي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف حلمي مشاركته في مسلسل " سره الباتع " الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاح كبير مع المخرج خالد يوسف، وضم المسلسل مجموعة من النجوم فهو بطولة كلًا من أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.