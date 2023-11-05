نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل: "سامي العدل سبب دخول عائلة العدل في الوسط الفني.. ومعلم وناصح ومحب لنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مدحت العدل، أن الراحل سامي العدل كان بمثابة أخ وأب وخال وابن للشعب المصري. مشيدا بتميز سامي العدل في العديد من الأمور، ودوره البارز في دخول عائلة العدل للوسط الفني.

علاقة مدحت العدل بالفنان الراحل سامي العدل

وأضاف مدحت العدل خلال إذاعة " شعبي إف إم ": أن العلاقة مع سامي العدل كانت قوية، وليست مقتصره على علاقة الأخوة فقط بل كان بالنسبة لنا أستاذ وناصح ومحب ومعلم.

ماذا تعلم مدحت العدل من سامي العدل ؟

وقال مدحت العدل:" إن سامي العدل علمنا نحب الحياة ونحب فننا، عشان كده من وقت وفاته بنقوم بإهداء كل أعمالنا لروحه اللى موجودة معانا طول الوقت".

ذكريات مدحت العدل مع سامي العدل في رمضان

وكشف مدحت العدل أن أحلى الذكريات مع سامي كانت في رمضان، لقيامه بعزومه معظم أصدقائه من الوسط الفني طيلة ال٣٠ يوم خاصة في السحور.

وأضاف أن سامي العدل كان يكره الوحدة، وكان يفضل مشروب العرقسوس والسوبيا.

وتابع: معظم فنانين مصر كانوا يجتمعوا عند سامي العدل في السحور مثل الفنان عادل امام ودريد لحام وفاروق الفيشاوي.

مدحت العدل يكشف أول المشجعين له في دخول الوسط الفني

واختتم مدحت العدل حديثه بأن سامي العدل هو أول من شجعه لدخول الفن في مرحلة الاعدادية. حيث قام بشراء كتب سيد حجاب وفؤاد حداد وأحمد فؤاد نجم وإهداءها لي.

