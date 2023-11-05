نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع كتف قانوني يجمعون التبرعات لصالح غزة: 'هنشتغل ونجيب فلوس ونتبرع لـ أهالينا في غزة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو من كواليس فيلم "كتف قانوني"، حيث جمعت التبرعات من صناع العمل والمشاركين في الفيلم، ومن بينهم المخرج سامح عبد العزيز والفنان باسم سمرة.

واكدت هالة صدقي أنها وفريق العمل لن يقتصروا على أداء دورهم كفنانين، بل سيواصلون العمل بتحديد الأموال التي يكسبونها منه والتبرع بقطاع غزة، سامح عبد العزيز جهاد أن الفن هو سلاحهم، فيما زحف باسم سمرة بمزاح قائلًا: "اللي مش هيتبرع هظبطه."

هالة صدقي: هنشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع

وقالت هالة صدقي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام: طبعا كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لأخواتنا في فلطسين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة.

هالة صدقي: لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين

كما علقت هالة صدقي على الفيديو الذي نشرته كاتبة: يا ريت في حاجة بأيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وأنقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين.. لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء ينقذ طفل وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم.

أبطال فيلم كتف قانوني

فيلم كتف قانوني يشارك فيه إلى جانب هالة صدقي، كل من سيد رجب، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أحمد رمزي وهشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة فيلم كتف قانونى

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

https://www.instagram.com/reel/CzRFvf3sTSM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==