نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر: 'محمد سلام حر فى قراراته وأكيد مكانش قادر يعمل الدور فى التوقيت ده' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة وفاء عامر، على إعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض، موضحة أنه شخص لم يكن قادرا على الوقف بخشبة المسرح بسبب الأحداث في فلسطين وما يحدث مع أهل غزة.

وتابعت وفاء عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"محمد سلام مش قادر يوقف على المسرح.. إحنا مكبرين المسألة زيادة عن اللزوم، زي ما في واحد يدوس على قطة في الشارع ممكن يعيط زي حالاتي، يعني مرة جالي ضيق شديد لما خطبت حيوان وكنت هموت.. في ناس ممكن تقدر وممكن متقدرش".

وبسؤالها "لو في حالة عرض عليها عمل مسرحي في الرياض بوقتنا الحالي هل ممكن تقبل المشاركة في وقتنا الحالي؟"، أجابت وفاء عامر بأنه تصرفات البشر تختلف من شخص لآخر من الممكن أن يقبل فنان وعلى العكس يقبل الأخر، معقبة "أنا ممكن أستفيد الوقت ده اللي فيه أخواتنا في فلسطين وعاوزين الناس تقف جنبهم يعني محمد سلام تصرفه مختلف وأنا تصرفي مختلف وأيتن بتعيط ليل ونهار بسبب اللي بيحصل".

وأختتمت وفاء عامر، حديثها قائلة:"بلاش نلوم على حد أعتذر أو مش قادر إحنا الفنانين بنحب أوي وطنا وبيصعب علينا ما يدور سواء في فلسطين أو قبله في العراق أو ليبيا.. أنا بقالي 5 أيام جالي إكتئاب بسبب اللي بيحصل ومحمد سلام مقدرش يكمل ومش متطاول على حد.. وفي فنانين قالوا أنه حط علينا وطلع أحسن مننا هي مقدورات أنا أقدر بس ممكن غيري ميقدرش.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.

https://fb.watch/o7B-MAFuLJ/?mibextid=Nif5oz