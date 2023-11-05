نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تناقش مهارات التفكير الإبداعي ضمن ورشة "كوني مؤثرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم فعاليات الورشة التدريبية "كوني مؤثرة" التي تنفذها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، "أونلاين"، بهدف تطوير مهارات العاملات بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة، والتي تقام حتى 7 نوفمبر الحالي.

التفكير الإبداعي

وفي السياق قدم د. شريف أبو فرحة مدرب التنمية البشرية، محاضرة، اليوم الأحد، بعنوان "التفكير الإبداعي"، تحدث خلالها عن مفهومه موضحا أنه بمثابة تقنية تعتمد على توظيف القدرات والمهارات الشخصية للنظر في القضية من زوايا مختلفة، بهدف الوصول إلى حلول مبتكرة للمشكلات.

أبرز الخطط والادوات التي تساعد على تنمية التفكير الابداعي

وأشار "أبو فرحة" أن هناك عدة أدوات تساعد على تنمية التفكير الإبداعي للفرد ومنها البحث عن المعلومات الجديدة، ووضع خطة قابلة للتنفيذ تعتمد على الإبداع والابتكار لأن معظم المشكلات تتطلب مناهج لم يتم تجريبها من قبل، بالإضافة إلى العمل مع الآخرين وتبادل الأفكار لإيجاد حلول إبداعية ومبتكرة، مؤكدا أن تواجد الشخص مع أشخاص متشابهين في التفكير يحفزه على الإبداع بنطاق أوسع.

نصائح من أجل شخصية مؤثرة

واختتم حديثه بتقديم عدة نصائح للمتدربات من أجل "شخصية مؤثرة" منها التدريب، والعمل على تطوير المهارات الفردية بشكل مستمر من خلال خوض تجارب إبداعية جديدة، إلى جانب العمل الجماعي من أجل حل المشكلات بطرق مبتكرة، وأخيرا النظر إلى العقبات التي تواجهنا على أنها إيجابية وليست سلبية، كي نتمكن من تجاوزها بكل عزيمة وإرادة.