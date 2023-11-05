نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مقارنته بنجيب الريحاني محمد أنور يتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد أنور تريند منصة أكس وذلك بعد مقارنه بيومي فؤاد له بنجيب الريحاني، مما أدى إلى غضب مجموعة من المتابعين وان المقارنة غير عادلة تماما

محمد انور

تصريحات بيومي فؤاد:

وفي سياق آخر انتقد بيومي فؤاد موقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض قبل ساعات من افتتاحه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ بيومي فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته".وأثارت التصريحات المنسوبة، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول لبيومي فؤاد خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو موجها حديثه: أولا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

ثم واصل بيومي فؤاد حديثه ولكن هذه المرة للجمهور: “مش جايين نضحككم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني كان يجب أن ينتحروا.

محمد أنور

مسرحية " زواج اصطناعي "

ويذكر أن مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل."زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.

آخر أعمال محمد أنور:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد أنور هو فيلم مستر أكس، الذي عرض في موسم عيد الأضحي الماضي، وشارك في بطولته كلا من أحمد فهمي، محمد انور، بيومي فؤاد، هنا الزاهد وغيرهم، وأيضا فيلم البعبع مع النجم أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، وعرض أيضًا في موسم عيد الأضحي الماضي.