نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالانجليزية.. كاظم الساهر يتعاون مع جمعية الأمم المتحدة في أغنية تدعو لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاون الفنان العراقي كاظم الساهر مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية في إنتاج أغنية جديدة بعنوان "Hold Your Fire "باللغة الإنجليزية حتى تصل إلى العالم، تسليط الضوء على نشر الوعي حول الكارثة الإنسانية والدعوة لجهود الحرب في غزة.

كاظم الساهر يقدم أغنية بالإنجليزية لوقف الحرب في غزة

وكتب كاظم الساهر عبر حسابه بموقع انستجرام: في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة، ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء.

كاظم الساهر يتمني لأهل غزة الصبر والصمود في مواجهة المحنة

ومن ناحية اخري، أعلن كاظم الساهر أيضًا مسؤوليته التي رفضت في قطر وعمان الاعتراف بهالي غزة، ومعبرًا عن تضامنه معها في هذه الظروف الصعبة، سيتم إعادة جائزة جائزة المباعة، ويتمنى لأهل غزة الصبر والصمود في مواجهة المحنة، كتب عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، جاء فيه، لا احتفال وأهلنا تحت القصف نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنًا مع أبناء فلسطين.. بسبب الظروف المأسوية في غزة نضطر آسفين تأجيل حفلي قطي وعمان، إلى أجل غير مسمى، وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن ولا يسعنا في هذه الظروف إلى التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين.

آخر أعمال الفنان كاظم الساهر

يذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر هي أغنية "جاءت معذبتي" وقد طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات لسان الدين ابن الخطيب، وألحان الموسيقار، توزيع هشام نياز، وهي أغنية مغلفة بمزيج من الطرب والأحاسيس، الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، مع الكلمات الرشيقة، فهي تعد باقة ورد رومانسية، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي، وتم غناء الاغنية ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى في نسخته الثالثة، وهو مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية، ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع