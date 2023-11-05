انت الان تتابع خبر فاكرين عثمان بطل مسلسل “على مر الزمان”.. لن تصدقوا كيف أصبح بعد 14 عاماً! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الممثل التركي أمير بزكه زينجدي، الشهير عربيًا بدور “عثمان” في مسلسل “على مر الزمان”، من اكثر الفنانين الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

وبعد سنوات من عرض المسلسل لاحظ الجمهور مدى الاختلاف بين عثمان الآن وقبل خاصة بعد أن أصبح شابًا وتغيرت ملامحه تمامًا بعد أن تخلى عن ثوب الطفولةوأصبح عمره الآن 17 عامًا كما أنه أصبح من نجوم السوشيال ميديا ويحرص على التواصل االدائم مع جمهوره من خلال الصور اليوكية التي يقوم بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.التركي أمير بركه زينجدي، عاد للتمثيل من خلال مسلسل “الثنائي: ميمو وجان”، والذي تدور أحداثه في قالب كوميدي عائلي، حيث يشهد العمل عودة الممثل الصغير للتمثيل بعد أن اختفى لسنوات قليلة منذ آخر أعماله “حكاية بحر” عام 2015.

أمير قد شارك في مسلسل “هل ينساك هذا القلب؟” الذي قدمه عام 2009 عندما كان عمره 4 سنوات فقط، قبل أن يصبح نجمًا رئيسيًا ومحبوبًا من خلال مسلسل “على مر الزمان” الذي تم تقديمه في 3 أجزاء كاملة.