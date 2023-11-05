نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة الدورة الرابعة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور وليد قانوش الدورة الرابعة عشر من ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2023، الذى ترأسه الدكتورة رشيدة الشافعى، تحت رعاية دكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

أبرز المشاركين



من المقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام حوالى 90 فيلم أجنبي وعربي من إجمالي 170 فيلم من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من دول عربية وافريقية واجنبية منها: مصر، الامارات العربية المتحدة، هونج كونج، الجزائر، المملكة المتحدة، الهند، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا،أذربيجان، فنزويلا، اليابان،.بلجيكا، فرنسا، المغرب، البرازيل، المانيا، هولندا، الكاميرون، المملكة العربية السعودية، النرويج، كندا، سويسرا، بولندا، الصين، رومانيا، البرتغال، كولومبيا، كوريا، كرواتيا.

ومن مصر يشارك المركز القومى للسينما، ستديو كارتونيل، مستشفى سرطان الاطفال 57375، جامعة فاروس كلية الفنون والتصميم،كلية الفنون جميلة بجامعات "حلوان، المنصورة والمنيا" ، منصة شاهد، اسكندرية انيمشن سكول.

أبرز المكرمين



يكرم الملتقى فى هذا العام كل من: الفنان التشكيلى الكبير سامي رافع، فنان التحريك الكبير حسام مهيب، الفنانة القديرة سلوى محمد على، الفنان سامح الشرقاوى، فنان الخدع محمد طنطاوى، وسيتم اعلان الفائزين وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهم.

منحة صندوق التنمية الثقافية



كما سيعلن الملتقى عن منحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50،000 جنيه لانتاج فيلم رسوم متحركة قصير.

ستبدأ فعاليات الملتقى بافتتاح معرض فنى لأعمال الرسوم المتحركة فى السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر ببهو مركز الهناجر للفنون.