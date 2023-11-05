نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرين عبد النور مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي: استهداف الأطفال صار هواية عندكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة سيرين عبد النور عن استيائها الشديد بسبب جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طائراته سيارة مدنية على طريق عيناثا – عيترون في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان، وحرصت على التعليق علىها عبر حسابها على موقع "أكس".

علقت سيرين عبد النور في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس عن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال، كاتبة: "استهداف الأطفال صار شغلكم الشاغل صار هواية عندكم !!! ما في كلام يوصف الوجع يا ويلكم من الله رحمتك يا رب".

وكانت قد وجهت سيرين رسالة للبنان من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة: "بحبك يا لبنان يا وطني بحبك الله يحميكي من شمالك لجنوبك".

بالدعاء.. سيرين عبد النور تتضامن مع الشعب الفلسطيني

ومن جانبه، تستمر الفنانة سيرين عبد النور في دعم أهالي قطاع غزة، بعد الأوقات الصعبة التي مرت عليهم من انتهاكات وقصف أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال وأهالي غزة الأبرياء، من أجل المطالبة بحقوقهم، خاصةً بعد المجزرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني اللا إنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا، والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف من الميدانيين.

وعلقت سيرين عبد النور على المجزرة شنها قوات الجيش الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعبرت عن حزنها الشديد عبر حسابها على موقع "أكس" بالدعاء إلى الله قائلة: “يا رب #غزة_تُباد”.

بكلمات أغنية.. سيرين عبد النور تتضامن مع القضية الفلسطينية

وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لطفل فلسطيني من تحت انقاض غزة نتيجة الضرب المستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلقت على الصورة بكلمات من أغنية زينة قطعان "في حزن وسع المدى".



وأضافت سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "في حزن وسع المدى في وجع جوا عميق لا صوت باقي ولا صدى ولا مين يكفي الطريق فضيوا المطارح يازمن راحوا اللي هون اتجمعوا رسموا سوى صورة وطن وأول شرارة ولعوا هون اللي ع الطاولة صدرون خشب رسموا لبكرة صباح جديد رسموا للثورة نشيد الغضب وراحوا بهالليل هن والنشيد والصباح ماطل وبعيد ضل بعيد واختنق صوت النشيد".