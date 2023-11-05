نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب: طالبنا لبنان لا يريد الحرب.. لكن لبنان بحرب خطرة جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مايا دياب على التعليق عن الجريمة التي ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طائراته سيارة مدنية على طريق عيناثا – عيترون في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان، في ظل الحرب المستمرة التي شنها على أهالي قطاع غزة.

فعبرت مايا دياب عن غضبها الشديد وحزنها لما أصاب دولة لبنان، حيث نشر تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "أكس"، معلقة:"من يومين قلنا وطالبنا لبنان لا يريد الحرب.. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان الأطفال والمدنيين الأبرياء.. للأسف #لبنان_بخطر”.

سيرين عبد النور مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي: استهداف الأطفال صار هواية عندكم

وفي سياق متصل، عبرت الفنانة سيرين عبد النور عن استيائها الشديد بسبب جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طائراته سيارة مدنية على طريق عيناثا – عيترون في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان، عبر حسابها على موقع "أكس".

علقت سيرين عبد النور في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس عن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال، كاتبة: "استهداف الأطفال صار شغلكم الشاغل صار هواية عندكم !!! ما في كلام يوصف الوجع يا ويلكم من الله رحمتك يا رب".

وكانت قد وجهت سيرين رسالة للبنان من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة: "بحبك يا لبنان يا وطني بحبك الله يحميكي من شمالك لجنوبك".