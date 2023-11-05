المؤلف عبد الرحيم كمال ينتقد بيومي فؤاد

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أحمد جودة - القاهرة -

المؤلف عبد الرحيم كمال انتقد بشدة الفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته التي أدلى بها بعد انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي". وجمعت تلك الانتقادات مع هجوم شديد شنه الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض وبطولة المسرحية تضامنًا مع أحداث غزة.

المؤلف عبد الرحيم كمال

إنتقادات عبد الرحيم كمال على الفنان بيومي فؤاد

و جاء إنتقاد المؤلف عبد الرحيم كمال عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن طريق نشر منشور قائلًا "

خسارة والله

هو لو في اخر العرض عيط للجمهور وقالهم يا جماعة احنا بنحب الفلوس وجينا عشان الفلوس ومستعدين نقعد ١٥ يوم تاني لو زودوا الفلوس

كان الجمهور هناك صقف وضحك وصدق

والجمهور هنا ضحك وصدق

لكن إنك تقفل العرض الكوميدي بمشهد تراجيدي ده يبقى خيانة لنوع الدراما اللي انت بتقدمها وده مش صح مهنيا"

المنتقدين لبيومي فؤاد

وليس كان الإنتقادات من المؤلف عبد الرحيم كمال ولكن انتقدت أيضًا الفنانة لبني ونس"

حيث نشرت منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة" أستاذ بيومى ياريتك ماتكلمت صغرت قوى وأهنت نفسك ياخسارة ملعونة الشهرة والفلوس بعيد عن رضى الله أنت راجل يامحمد سلام والرجال قليلون"

و نشرت الآخر بعد دقائق من منشورها الأول معلقة " أستاذ بيومى اولا أنت مابتعملش بروفات وبتطلع على المسرح بالair peace عن أى فن تتحدث أنت مُهرج فى هذا الموقف فلتصمت أرجوك '