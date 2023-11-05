نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر: بيومي فؤاد لم يخطىء فى هجومه على محمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء عامر، على هجوم الفنان بيومي فؤاد بسبب إعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض، قائلة أن الطرفان لم يخطأن.

وفاء عامر تتحدث عن بيومي فؤاد

وتابعت وفاء عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"بيومي فؤاد كان بيتكلم من منطلق تاني.. أنا مش هدافع عن الإتنين أنا هتكلم بشكل حيادي كل شخص وليه وجهة نظر، هل مصانع الأسحلة اللي بيقتلوا بيها فلسطين بمنتهي القسوة وقفت!؟.. هل الأرض بطلت تطرح!؟، ده اللي كان عاوزه يقوله بيومي فؤاد ومحمد سلام".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن الفتنة التي حدثت بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام، كانت بسبب السوشيال ميديا وكل شخص منهما كان يعبر عن رأيه، مردفة أنها لم تلوم على الفنانين الذين ذهبوا لفعاليات موسم الرياض في وقتنا الحالي، لأنه يجب أن تستمر عجلة الإنتاج

وأختتمت وفاء عامر، حديثها قائلة:"في ناس كانت وجهة نظرها أن الفلوس اللي كان هياخدها محمد سلام من المسرحية يتبرع بيها للهلال الأحمر وكان راح السعوية يعرف الناس القضية علشان تدعم أكتر.. أنا واحده كان ممكن أطلع على المسرح إعمل إسقاط على ما يدور وكنت أخد تعاطف الناس في أيدي علشان أقولهم الناس اللي هناك في فلسطين لا تستحق ذلك العنف".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.