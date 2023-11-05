انت الان تتابع خبر عندما سألوا أنغام ليه رفضتي تنشري صورك مع شيرين عبدالوهاب؟.. إجابت الفنانة حسمت جدل خلافهما والى الابد!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعادت حسابات إخبارية فنية على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقابلة المطربة أنغام، في برنامج “et بالعربي” الذي يعرض عبر شاشة قناة أم بي سي، مفاجأة عن الفنانة شيرين خلال مشاركتهما في حفل “روائع الموجي” الذي أقيم الخميس الماضي.

حيث قالت أنغام، خلال اللقاء عندما سُئلت عن موقفها من رغبة الجمهور في أن يرى صورة تجمعها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب "ياريت يسعدني إن تجمعني صورة بـ شيرين وأتصور معاها، وبالفعل حصل بس كانت صور خاصة مش للنشر".

الجدير بالذكر ان الفنانة أنغام، أعلنت تأجيل حفلها في دبي، والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني