انت الان تتابع خبر "تلقيت عرض زواج من امرأة وأنا لا امانع".. نجمة مسلسل كريستال باميلا كيك تفجر مفاجأة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض مسلسل كريستال لانتقادات لاذعة من الجمهور بعد انتهاء عرض جميع حلقاته، حيث أكد الجمهور أن النهاية لم ترتقي للمستوى المطلوب.

بجهتها، فجرت نجمة مسلسل كريستال مفاجأة غير متوقعة بعدما كشفت انها تلقت عرض زواج من امرأة وانها لاتمانع هذا الأمر اطلاقا، مؤكدة أن نص اصدقائها مثليين.

ومن خلال تصريحاتها لأحد برامج السوشيال ميديا، قالت باميلا انها غالبا ما يتم فهمها بشكل خاطئ من الجمهور: أنا بتفهم غلط، ومش هقبل إن المجتمع دلوقتي نص أصحابي مثليين جنسيًا وبيتجوزوا علشان يغطوا على ميولهم، وأنا لو بعد 10 سنين انغرمت في امرأة مش هخبي على المجتمع، ولو عندي رجل مثلي في عائلتي الله هو اللي هيحاسبه مش إحنا.

وأكدت باميلا الكيك، أنها إذا امتلكت السلطة ستوقف جميع البرامج اللبنانية، قائلة: لو عندي سُلطة هوقف كل البرامج اللبنانية، خُذلت في حلقة تلفزيونية وكان هناك كلمات ركيكة، وأنا زعلانة من كل الناس على التليفزيونات اللبنانية، ولما بيكون فيه بنات في الإعداد بيكون فيه جزء من الغيرة.

ونجحت باميلا كيك من خلال دورها في مسلسل كريستال، حيث حقق العمل نجاحا كبيرا وتصدر محركات البحث بشكل كبير للغاية.