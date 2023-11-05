"مكسبك دلوقتى خسارة".. وفاء صادق تنتقد بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - الفنانة وفاء صادق انتقدت بشدة الفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته التي أدلى بها بعد انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي". وجمعت تلك الانتقادات مع هجوم شديد شنه الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض وبطولة المسرحية تضامنًا مع أحداث غزة.

الفنانة وفاء صادق

إنتقادات وفاء صادق

و جاء الإنتقاد عبر منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة " انت عارف انت زعلت كام مليون يا معلم بالكلمتين الخايبين دول

والفراعنه زعلهم وحش قوى

دى ناس بطلت تاكل وتشرب حاجات بتجبها بقالها سنين فى ثانيه

رهانك خسران ومكسبك دلوقتى خساره كبيره فى الجاى"

و سبقها منشور كتبت " برغم إن المثل مصرى...

انا واخويا على ابن عمى..وانا وابن عمى على الغريب

إلا للاسف احنا تحديدا مع الغريب على اخويا وابن عمى

المواقف كاشفه والمكسب مؤقت "

كما المؤلف عبد الرحيم كمال أطلق انتقادات حادة ضد الفنان بيومي فؤاد عقب تصريحاته بعد انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي". وتزايدت هذه الانتقادات بعدما هاجم الفنان محمد سلام بشدة بسبب اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض وتخليه عن بطولة المسرحية تضامنًا مع أحداث غزة.