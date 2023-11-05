ديسمبر.. حفل تامر عاشور في الشيخ زايد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد في الشيخ زايد وذلك في يوم 23 ديسمبر القادم، الذي قد تم تأجيله في الأيام الماضية بسبب الأزمة الفلسطينية وما يتعرض له أهالي غزة من اعتداءات وابادات من الجيش الصهيوني.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشوى باقة مميزة من اغانيه أبرزها: تيجي نتراهن وده حكاية ياللي خت قلبي وقولولو سماح وانت اخترت وهتوحشنا وكلموها عني وكل يوم والرك على النية وأنا هاجي على نفسي وباي باي وغيرها.

حفل تامر عاشور في أبو ظبي مما عرضه للهجوم

من ناحية أخرى، أحيا تامر عاشور مؤخرا حفل غنائي ضمن مهرجان الفن الجميل في أبو ظبي وذلك يوم 3 نوفمبر المقبل، مما عرضه لهجوم مروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمجرد إعلانه عن إقامة الحفل.

أبرز تصريحات تامر عاشور

أشار تامر عاشور خلال استضافته في برنامج “ حبر سري ” إلى أن الوسط الفني له متاعب كثير من سهر وتعطيل عن الدراسة، موضيفًا أن ابنته حال انتهاء دراستها وتفرغها سيختلف الأمر، متابعًا: أرفض دخولها الفن في الصغر ولو ولد اسيبه إنما بنت أخاف عليها.

وأوضح المطرب تامر عاشور، تقديمه ألحان جديدة تظهر خلال أيام للفنانة شيرين عبد الوهاب، وأيضًا له عمل جديد سيصدر قريبًا لأنغام، كما أشار إلى موافقته تقديم الحان جديدة للمطرب فضل شاكر وأنه ينظر له كفنان.

ولفت تامر عاشور، إلى أنه يخاف من النسيان والتراجع ليس لسبب إلا خوفًا من تحول صناعة الموسيقى وتظهر أمور جديدة أو تتراجع الموسيقى التي يقدمها ولا تواكب السوق، قائلًا: بخاف ديما أن يكون المزيكا بتاعتي تبقى مش مواكبة وده بخاف منه من أول طريقي.

واستطرد: لو جالي أي واحد مؤدي مهرجانات وطلب أغنية من ألحاني أديله لحن لو صوته كويس، وعمر كمال وشاكوش وحمو بيكا محدش فيهم بيغني اللون اللي بعمله خالص، ولو حد هيسيب حتته ممكن يبقى عمر كمال وهو اللي بيغني.