انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتنشر ماطلبته الشركة الاجنبية المتعاقدة معها ورفضته على الفور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت الفنانة الفلسطينية نعمة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت ماطلبته منها شركة اجنبية مقابل ترويج اعمالها الفنية في الفترة القادمة.

حيث تعرضت لفسخ تعاقدها مع إحدى الشركات الأجنبية، فور خروج نعمة مغنيةَ ومعبرةَ عن وجع الفلسطينيين وقدمت أغنية We Live in Cities، التي أعادت نشرها عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد عبر حسابها على انستجرام، ولاقت الأغنية رواجًا وانتشارًا كبيرًا.

وفاجئت نعمة الجمهور بنبأ إلغاء الشركة الأجنبية التعاقد معها، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، الآتي: بعد أن تم إلغاء تعاقدي من شركتي الجديدة؛ بسبب التحدث ضد احتلال وطني فلسطين، كنت أشعر بعدم الأمان، واقترحوا عليّ تهدئة المواقف المؤيدة للفلسطينيين، لم أتوقف، واصلت المضي قدما، لم يعد لدي ما أخسره وأنا سعيد للغاية لأنني لم أستسلم للضغوط.