نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يخسر 200 ألف متابع في ساعتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفنان بيومي فؤاد من متابعيه 200 ألف،وذلك بسبب هجومه على زميله الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن العرض قبل يوم واحد من التوجه لموسم الرياض.

بسبب الهجوم عليه بيومي فؤاد يغلق خاصية التعليق

أغلق الفنان بيومي فؤاد خاصية التعليق لصفحته الشخصية، وذلك بعد هجوم الجمهور عليه بسبب انتشر فيديو له علي مواقع التواصل يهاجم فيه محمد سلام الذي اعتذر عن العرض قبل يوم واحد من التوجه لموسم الرياض لعرضه بسبب شعوره بعدم الراحة في أن يشارك في عرض به رقص وغناء في ظل أحداث غزة.

سبب هجوم الجمهور على بيومي فؤاد

انتشر فيديو علي مواقع التواصل للفنان بيومي فؤاد يتحدث فيه مع الجمهور علي خشبة المسرح بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" الذي قدمها في الرياض، وهاجم الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن العرض قبل يوم واحد من التوجه لموسم الرياض، قائلا "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك"، وخاطب الجمهور قائلا: "احنا بنقدم فننا انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا، شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهور في كل الدول شيء عظيم إني اتصور مع شاب أو سيدة سعودية انا بتشرف بهذا، انا بساعد اخفف عن موقف الراجل الذي انقذ موقف وكان قدها اسمه محمد أنور"، أنا فنان مصري وليه الشرف، جيت المملكة العربية السعودية وليه الشرف كتر خيركم إحنا بنتعب ونشقي عشان بنقدم فن مش عشان نيجي نضحك لو الموضوع كده يبقه في فنانين من أيام نجيب الريحاني لمحمد أنور مفروض ينتحروا إحنا بنقدم فن، وإحنا مش بتوع فلوس، ولو المسرحية دي يمكن أن تمتد 15 يوم كمان من غير فلوس سيادة المستشار يعلم ذلك".

دعم محمد سلام لفلسطين واعتذاره عن مسرحية “زواج اصطناعي”.

دعم محمد سلام القضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية. قال: "يجب علينا تأجيل مسرحيتي 'زواج اصطناعي' في الرياض نظرًا للأحداث في غزة. لا يمكنني الاستمتاع بالرقص والغناء بينما يعاني إخوتنا في فلسطين. قضية فلسطين قضية لكل مسلم، ويجب علينا دعمهم بكل وسيلة ممكنة. لا يمكنني السكوت، إذا لم أقدم مساهمة فعلية، فسأعبث بسمعتي بالرقص والغناء بينما يعاني شعب فلسطين. هذه المسألة تتعلق بالواجب الإسلامي، ولو مت، سيتم سؤالي عن كيف ساعدت إخوتي في فلسطين، لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."