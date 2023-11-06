نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. عرض مسلسل "كامل العدد" على شاشة mbc مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق عرض مسلسل "كامل العدد" الموسم الأول بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، غدًا الإثنين الموافق 6 نوفمبر عبر شاشة mbc مصر الفضائية وذلك بعد أن حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني الماضي 2023.

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل كامل العدد

ومن المقرر بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل كامل العدد خلال الأيام المقبلة، حيث كشف المخرج خالد الحلفاوي أحداث الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، قائلًا:" نتناول خلال أحداث الجزء الثاني مشاكل المراهقين، وما الذي سيحدث في حياة أبناء دينا الشربيني، خاصة بعد وفاة والدهم الذي جسد شخصيته مصطفى درويش في الجزء الأول من العمل".

ومن المقرر أن ينضم الفنان صدقي صخر وميمي جمال للموسم الثاني من مسلسل “ كامل العدد”.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد على Mbc مصر

ويعرض مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني غدًا الإثنين على قناة MBC مصر، وذلك من يوم الأحد لـ الخميس في تمام الساعة 9 مساءً على أن يعاد الساعة 1 ظهرًا.

نجوم مسلسل كامل العدد

ويشارك في مسلسل كامل العدد العديد من الفنانين منهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، ويشاركهما مجموعة من النجوم منهم إسعاد يونس كظهور خاص، تميم عبده، مصطفي درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولاول مره الراقصة بدره، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحداث مسلسل كامل العدد

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد حول قصة حب تعيشها ليلى تيمور، دينا الشربيني، وتواجه أزمة الزواج وهي صغيرة، وكشفت مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية خلال العرض، ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي