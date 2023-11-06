نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. عرض فيلم "بحبك" عبر منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عن عرض فيلم “ بحبك ” للنجم تامر حسني قريبا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعد عرضه في دور السينمات عام 2022.

أحداث فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم “ بحبك ” في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية علي التي يقدمها تامر حسني ويعيش قصة حب مع هدى المفتي التي قدمت شخصية ياسمين، قبل أن يبتعد عنها ويعيش حياته بحرية، ليدخل يعدها في قصة حب جديدة مع هنا الزاهد التي جسدت شخصية حبيبة، وفجأة تظهر هدى المفتي من جديد في حياة تامر مما يدخله في العديد من الأزمات.

إيرادات فيلم بحبك

يذكر أن فيلم “بحبك” حصد إيرادات مرتفعة تصدرت شباك التذاكر حيث وصلا ايراداته ل 55 مليون جنيه وقت عرضه

نجوم فيلم بحبك

وشارك في بطولة الفيلم كل من تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وفرح كمال، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني، وإنتاج سينرچي أحمد بدوي، وT H برودكشن حسام حسني.

أخر أعمال تامر حسني

يذكر أن شارك تامر حسني مؤخرا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة.

وشارك في بطولة فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.